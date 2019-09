Nederlandse hulpverlening op Bahama's op gang: 'Het is net een spookstad'

"Het is hier heel rustig", vertelt luitenant Milou Rabelink. "Toch merken we dat er nog mensen stiekem in hun huis zitten en proberen hun woning weer te maken. In een halfuurtje troffen we zeker twintig mensen aan."

Aan hen worden voedsel en schoonmaakmiddelen, maar ook toiletpapier en tandenborstels uitgedeeld. "Maar vooral veel water", zegt Rabelink. Volgens haar blijven de Nederlanders nog in ieder geval tot het eind deze week op het eiland.