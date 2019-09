FNV eist gemiddelde loonsverhoging van 5 procent

Bij de cao-onderhandelingen van volgend jaar zet vakbond FNV in op een loonsverhoging van 5 procent. Daarnaast wil de bond minder flexwerk en de vaste baan terug als norm.

Dit loonstijgingspercentage zet de toon voor de cao-onderhandelingen van volgend jaar. Het is de eis waarmee de vakbond de onderhandelingen in gaat.

Vorig jaar zette de FNV ook al in op een loonstijging van 5 procent. Dat was toen de hoogste eis in dertig jaar.

De 5 procent is dit jaar niet gehaald. Bij de cao's die de FNV afsloot stegen de lonen gemiddeld met 3,1 procent. FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha noemde de onderhandelingen toen "moeizaam en langzaam".

Roep om hogere lonen neemt toe

De druk om de lonen te verhogen is de afgelopen maanden toegenomen. Er zijn zorgen over de afnemende koopkracht, en in juni begon premier Mark Rutte zich met de cao-lonen te bemoeien. Die gingen niet snel genoeg omhoog, vond hij.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de lonen minder snel zullen stijgen dan de FNV wenst. Gebaseerd op de beleidsvoornemens van het kabinet komt het CPB voor 2020 op een gemiddelde cao-loonstijging van 2,5 procent.

Ook de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) heeft in opdracht van Het Financieele Dagblad berekend hoeveel zij verwachten dat de lonen gaan stijgen. Zij kwamen in hun berekening uit op een hoger percentage, 3,3 procent. Dat hebben ze gebaseerd op de meerjarige cao's die al zijn afgesloten en doorlopen over heel 2020.

Al sinds eind jaren 90 groeien de lonen in Nederland minder hard dan het bruto binnenlands product, zie in deze video waarom: