Gemeenten bezorgd om geldtekort, 'half miljard euro nodig'

De G40, de veertig grote en middelgrote gemeenten, luiden de noodklok. Ze zeggen dat ze de komende vier jaar ongeveer een half miljard euro tekort komen. Als het Rijk niet bijspringt, moet er worden bezuinigd, bijvoorbeeld op zwembaden, bibliotheken en de steun voor mensen met minder geld.

In het Algemeen Dagblad uitten drie G40-bestuurders daags voor Prinsjesdag hun zorgen. Een van hen is Willem-Jan Stegeman, wethouder van Financiƫn in Amersfoort en voorzitter van de G40-themagroep Financiƫn. In het NOS Radio 1 Journaal zei hij dat alle gemeenten merken dat het Rijk minder geld uitgeeft.

Meer projecten

"De begroting van een gemeente staat voor een groot gedeelte vast", zegt Stegeman. "We moeten mensen een bijstandsuitkering geven en de wegen moeten worden onderhouden." Het is daarom volgens hem eenvoudiger om te bezuinigen op zwembaden, bibliotheken en andere voorzieningen.

"Ook op armoedebeleid kan worden bezuinigd. Het is dan de vraag of mensen die net boven het minimuminkomen zitten, nog mee kunnen doen met extra's zoals sportactiviteiten."

Volgens Stegeman heeft het Rijk afgesproken om 5,4 miljard euro extra uit te geven, maar dat gebeurt niet. "Het gaat nu economisch goed, maar het Rijk geeft minder geld uit."