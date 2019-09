Dreigende confrontatie in Syrië, toch wordt er weer gesproken over vrede

Turkije is bang dat een verdere escalatie in Idlib zal leiden tot meer vluchtelingen aan de Turkse grens. De inzet van de Turkse president Erdogan is dan ook om een begin te maken met onderhandelingen over de politieke toekomst van Syrië. Er zou een commissie moeten komen die een nieuwe grondwet gaat schrijven voor het door oorlog verscheurde land.

In deze commissie zouden ook rebellengroepen moeten plaatsnemen, maar volgens correspondent Lucas Waagmeester is het onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. "De kans is groot dat het overleg van vandaag opnieuw wordt overschaduwd door de gespannen situatie op de grond", zegt hij. "Rusland en Assad staan in Idlib inmiddels recht tegenover Turkse troepen die de taak hebben rebellengroepen in toom te houden." Volgens Waagmeester ligt een nieuwe confrontatie dan ook meer voor de hand dan een politiek overleg.

Ook Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen verwacht niet te veel van de besprekingen vandaag. "Het lijkt erop dat Rusland en het Syrische leger nu vooral willen doorpakken en steeds meer delen van Idlib willen innemen." Hij voegt daaraan toe dat de druk in de regio hierdoor zal toenemen, vooral op de - naar schatting - anderhalf miljoen burgers die nog in het gebied wonen.

Weinig opgeleverd

Turkije, Rusland en Iran hebben al vaker samen om de tafel gezeten. In januari 2017 begonnen de eerste besprekingen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. In een verklaring stelden de drie landen toen dat zij de meest efficiënte coalitie vormen om een einde te maken aan de oorlog in Syrië. Maar wapenstilstanden en afspraken die eerder werden gemaakt, zijn geschonden en zo is de oorlog in Syrië na ruim acht jaar nog altijd bezig.