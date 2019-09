Nederlander vermist in door noodweer getroffen Alicante

In de Spaanse provincie Alicante wordt gezocht naar een 66-jarige Nederlander die vanmiddag in een afwateringskanaal viel. Dat gebeurde in overstroomd gebied in de gemeente Dolores. De man werd meegesleurd door het water, melden Spaanse media.

De man is op vakantie in de regio. Zijn familieleden sloegen na het ongeluk alarm bij de politie. De zoekactie met duikers, een boot en een helikopter heeft tot nu toe niets opgeleverd en is met het invallen van de duisternis gestaakt.

In het zuidoosten van Spanje zijn de afgelopen dagen meerdere mensen omgekomen als gevolg van noodweer. Door de vele regen traden rivieren buiten hun oevers. Auto's werden meegesleurd door het water. Naar schatting 3500 mensen zijn door de overstromingen uit hun huis verdreven.

De Spaanse premier Sánchez bracht gisteren een bezoek aan de getroffen gebieden en beloofde noodhulp. Vooral de streek tussen Valencia en Murcia heeft te maken met de gevolgen van het noodweer. In die streek vielen al zes doden.