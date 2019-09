Drie jongeren neergestoken in Breda, dader gevlucht

Twee jongens en een meisje zijn gewond geraakt bij een steekincident in Breda. Een van hen is er slecht aan toe. De verdachte is gevlucht.

Even na 21.00 uur ontstond in een parkje ruzie tussen twee groepjes jongeren. Een van de betrokkenen zou vervolgens een mes hebben getrokken en de drie hebben neergestoken.

De jongen met de ernstigste verwondingen is met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Rotterdam. De andere twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat het gaat om jongeren van 15 à 16 jaar.

De politie is op zoek naar de dader. Zeven jongeren die van het incident getuige zijn geweest, zijn meegenomen naar het bureau.

Zo zag het er ter plaatse uit: