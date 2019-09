'VS bood tientallen keren hulp bij terughalen Syriëgangers'

De Verenigde Staten hebben Nederland tientallen keren aangeboden om op welke manier dan ook hulp te bieden bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat meldt NRC op basis van stukken uit het diplomatieke circuit. Tot frustratie van de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra nam Nederland het aanbod niet aan.

Vrijdag lieten de ministers Blok en Grapperhaus in antwoord op Kamervragen weten dat ze een Amerikaans aanbod hebben afgeslagen om te helpen bij de terugkeer van tien Nederlandse vrouwen en kinderen uit detentiekampen in Noordoost-Syrië. Eerder zei de rechtbank dat Nederland zich moet inspannen om deze mensen op te halen, maar volgens het kabinet is dat lastig, onder meer vanwege de veiligheidssituatie. Ook ligt het maken van formele afspraken met de Koerden in dit gebied gevoelig bij Turkije.

NRC schrijft op basis van mails dat ambassadeur Hoekstra in het diplomatieke circuit geklaagd heeft over de Nederlandse houding. Op welke manier dat precies ging is niet duidelijk.

Gevaren

De ministers schreven vrijdag dat Amerikaanse hulp de veiligheidsbezwaren en de mogelijke problemen tussen Nederland en Turkije maar gedeeltelijk zou wegnemen. Er lopen weliswaar geen Nederlanders gevaar om het transport te begeleiden en organiseren, maar er is volgens de ministers wel een risico voor de uitreizigers zelf.

Ook zeiden de ministers dat de groep uitreizigers een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van zowel Nederland als andere Schengenlanden, omdat onduidelijk is wat de precieze achtergrond van de groep is. Zo is onbekend of leden van de groep de jihad aanhangen, aan de gewapende strijd hebben deelgenomen, terroristische misdrijven hebben gepleegd of een trauma hebben opgelopen.

Volgens de AIVD zijn zo'n 300 Nederlandse volwassenen naar het strijdgebied in Irak en Syrië gegaan. 95 van hen zijn gesneuveld en 60 mensen zijn teruggekeerd. Zo'n 130 mensen zitten nog in Syrië, van wie er 55 in kampen of in detentie zitten.

Ook zitten minstens 210 kinderen in Syrië en Turkije met een Nederlandse link. Ruim driekwart is daar geboren. Ten minste 85 kinderen zitten volgens de inlichtingendienst in een Koerdisch vluchtelingenkamp.