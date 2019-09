Duizenden betogers op de fiets naar autobeurs Frankfurt

Bij de internationale autoshow IAA in Frankfurt hebben duizenden mensen betoogd voor meer klimaatmaatregelen. Ze eisten onder meer dat de auto-industrie meer werk maakt van de productie van elektrische auto's.

Volgens de organisatoren van het protest waren er zo'n 25.000 actievoerders, de politie in de Duitse stad houdt het op 15.000. Het merendeel was met de fiets gekomen. De politie had delen van autowegen afgesloten om dat mogelijk te maken.

De voorzitter van de Duitse autobranchevereniging VDA zei op het plein voor het beursgebouw tegen de demonstranten dat het goed is dat op de autobeurs discussie wordt gevoerd over klimaatbescherming en mobiliteit. Hij wees erop dat de Duitse auto-industrie de komende drie jaar 40 miljoen euro steekt in de ontwikkeling van elektrische auto's en andere alternatieve vervoersmiddelen.

Er waren vandaag 60.000 bezoekers op de IAA, op de eerste dag dat publiek welkom was. Eergisteren, toen de autoshow officieel werd geopend, droegen Greenpeace-activisten borden met teksten als 'klimaatmoordenaars'. De beurs duurt nog de hele week.