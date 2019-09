Fermenteren is populair, 'maar het proces luistert nauw'

Ook in de wetenschap wordt de populariteit van de techniek opgemerkt. "Ik geef twee vakken per jaar op de universiteit over fermenteren", zegt Eddy Smid, microbioloog aan de Wageningen Universiteit. "Er komen meer studenten op af dan vroeger."

De laatste jaren is er bovendien steeds meer kennis opgedaan over wélke micro-organismen precies verantwoordelijk zijn voor het fermentatieproces. Dat levert innovatieve projecten op. "We kunnen van gefermenteerde lupinebonen tempeh maken, waar evenveel vitamine B12 in zit als in een biefstuk."

Het publiek is enthousiast: de microbioloog krijgt tegenwoordig zelfs verzoeken om op festivals te spreken over fermentatie.