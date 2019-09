Gouden wc gestolen uit Brits paleis

Inbrekers hebben een massief gouden toilet gestolen uit een achttiende-eeuws paleis ten westen van Londen. Het gaat om een kunstwerk uit 2016 dat er pas twee dagen stond. De geschatte waarde is ruim een miljoen euro.

De diefstal was in Blenheim Palace, het gebouw waar de Britse staatsman Winston Churchill in 1874 werd geboren. Het doet onder meer dienst als museum.

Het gouden toilet was het pronkstuk van een donderdag geopende tentoonstelling van het werk van de provocatieve Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het stond eerder in het Guggenheim-museum in New York. Bezoekers konden de wc daadwerkelijk gebruiken, zij het maximaal drie minuten per persoon.

Waterschade

De dieven sloegen vannacht toe. Volgens de politie waren er meerdere daders, die twee auto's gebruikten. Er is inmiddels een verdachte opgepakt, een man van 66. Het gestolen toilet is nog spoorloos.

De diefstal heeft tot aanzienlijke waterschade geleid, doordat de wc ook echt was aangesloten op waterleidingen en de riolering. Het paleis is vandaag dichtgebleven voor bezoekers, maar gaat naar verwachting morgen weer open.