President Trump zegt het nu ook: Hamza bin Laden is dood

Hamza bin Laden was een van de twintig kinderen van Osama bin Laden, die als leider van al-Qaida verantwoordelijk was voor verschillende terreuraanslagen op Amerikaanse doelen. De bekendste zijn die van 11 september 2001, toen al-Qaida-terroristen vliegtuigen kaapten en onder meer de Twin Towers in New York binnenvlogen.

Tien jaar later wisten de Amerikanen Osama bin Laden op te sporen. Commando's schoten hem dood in een schuilplaats in Pakistan. Hamza trad in de voetsporen van zijn vader en liet in een videoboodschap weten dat hij diens jihad zou voortzetten.