'Tientallen vastgelopen veteranen zwerven op straat'

Tientallen Nederlandse veteranen met psychische klachten zwerven op straat of slapen bij de daklozenopvang, meldt de Volkskrant. De oud-militairen hebben tijdens hun buitenlandse missie blijvende psychische schade opgelopen, waar ze geen passende zorg voor krijgen, blijkt uit gesprekken met veteranen, zorgverleners en het Leger des Heils.

Op basis van een inventarisatie onder medewerkers zegt het Leger des Heils dat het gaat om tientallen veteranen die een beroep doen op de opvang. Maar het vermoeden bestaat dat hun werkelijke aantal "in de honderden" loopt, zegt een lid van de directie in de krant.

Het gaat in veel gevallen om oud-militairen met het PTSS-syndroom (posttraumatisch stresssyndroom), die na hun terugkeer in Nederland ook tegen andere problemen zijn aangelopen en zich niet willen laten behandelen door zorgverleners.

Zorgplicht

Minister Bijleveld van Defensie erkent dat het leger een "bijzondere zorgplicht" heeft voor de veteranen en zegt zich hun lot aan te trekken. "Het is bekend dat er een kleine groep veteranen is bij wie de zorgbehandeling niet aanslaat of die zorg mijdt", zegt ze. Defensie kan niet beoordelen of er meer beschermd-wonenplekken moeten worden ingericht, omdat er geen zicht is op de omvang van de groep die daar behoefte aan heeft, aldus Bijleveld.

Defensie heeft voor veteranen met gezondheidsklachten het Veteranenloket opgezet. Daar worden de oud-militairen geholpen bij het kiezen van de juiste zorg, maar ook bij het aanvragen van voorzieningen en uitkeringen. "Maar juist de ernstige gevallen worden daar niet bereikt", zegt een jurist die veteranen met PTSS bijstaat, in de Volkskrant. Alleen de zelfredzame mensen wenden zich tot defensie, de overigen laten zich afschrikken door de bureaucratie of willen met rust gelaten worden, voegt hij eraan toe.