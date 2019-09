Asielzoekers krijgen plek op landgoed Duinrell

Op het landgoed Duinrell in Wassenaar worden deze winter tot 930 asielzoekers opgevangen. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een verzoek daartoe van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Bezoekers van het gelijknamige vakantiepark zullen er in principe niets van merken. De opvang is op een apart gedeelte van het landgoed, met een eigen in- en uitgang. De afspraken gelden voor de periode 30 september tot en met 30 maart.

Het aantal asielzoekers in Nederland is de afgelopen maanden toegenomen, zegt het COA. Ook stokt de uitstroom van statushouders uit de bestaande opvanglocaties, door de krapte op de woningmarkt.

In Wassenaar zijn sinds 1997 elf keer eerder asielzoekers opgevangen.