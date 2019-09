Duitsland schiet Italië te hulp, elke vierde migrant welkom

Duitsland en Frankrijk zijn allebei bereid elke vierde migrant die over zee in Italië aankomt, op te nemen. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) in de Süddeutsche Zeitung.

"Ik heb het altijd gezegd, onze migratiepolitiek moet ook humaan zijn. We laten niemand verdrinken", zegt Seehofer. "De gesprekken lopen nog, maar als alles blijft zoals het nu is, kunnen we 25 procent van de uit zee geredde mensen overnemen."

Het voorstel zal later deze maand op Malta aan EU-collega's worden voorgelegd. Duitsland, Frankrijk en Italië hopen daar tot voorlopige afspraken te komen. Gehoopt wordt dat andere landen zich daarbij aansluiten. Voor Duitsland verandert er niets. Ook nu komt ongeveer een kwart van de in Italië aangelande migranten in Duitsland terecht.

Geen kampen in Afrika

Een eerder plan om uit zee gehaalde migranten naar Afrika terug te brengen om ze daar vanuit speciale kampen asiel in Europa te laten aanvragen, is van tafel. "Daar heb je twee Afrikaanse landen voor nodig die dat ondersteunen. Die zijn er niet", zegt Seehofer.

Italië en Griekenland klagen al lang over het gebrek aan bereidheid bij andere EU-landen om migranten over te nemen. Eerdere pogingen om tot een verdeelsleutel te komen zijn gestrand, onder meer omdat Oost-Europese landen niet mee willen doen.