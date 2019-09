Heerlen in teken van graffiti en streetart

Legendes, iconen en grootheden uit de internationale graffiti- en streetart-scene laten de komende tien dagen hun beste werk zien in Heerlen. De expositie is in een voormalige bedrijfshal.

Heerlen blijkt niet onder te doen voor andere nationale streetart-steden als Rotterdam, zegt organisator Vincent Offermans tegen 1Limburg. "Er komen beroemde graffiti-artiesten van over de hele wereld. Artiesten die in de jaren 70 al actief waren in New York en nu hier staan."

Het thema dit jaar is een graffiti-reis terug in de tijd. Dit om bezoekers te laten zien dat Street Art is ontstaan uit graffiti. Naast de expositie vindt er ook een 'Graffiti Jam' plaats: tientallen beroemde graffiti-kunstenaars zijn dan 'live' aan het werk te zien.

Het festival in Limburg duurt tot en met volgende week zondag.