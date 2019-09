Hongaarse schrijver György Konrád overleden

In zijn woonplaats Boedapest is de Hongaarse schrijver György Konrád is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Konrád was internationaal bekend door romans als Tuinfeest, De bezoeker, De medeplichtige en Nalatenschap.

De in 1933 geboren Konrád was behalve schrijver ook een prominente dissident in de jaren dat Hongarije een communistisch regime had. Zijn werk was er tot 1988 verboden.

Konrád groeide op in een Joods gezin in Berettyóújfalu in het oosten van Hongarije. Tijdens de Duitse bezetting wist hij ternauwernood te ontkomen aan deportatie: nadat zijn ouders in 1944 door de Gestapo waren gearresteerd, nam hij met zijn zusje vanuit zijn geboortedorp de bus naar Boedapest, waar hij zijn toevlucht zocht bij familie.

Later studeerde hij literatuurwetenschap, sociologie en psychologie in Boedapest.

Voor zijn werk kreeg hij verschillende prijzen, waaronder de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel in 1991. Ook ontving hij in 2003 een eredoctoraat van de universiteit van Belgrado. Tussen 1990 en 1993 was hij voorzitter van de internationale schrijversorganisatie PEN.

In Nederland werd Konrád bij een breder publiek bekend door het VPRO-programma Nauwgezet en wanhopig uit 1989, een serie interviews met vooraanstaande schrijvers.