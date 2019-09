Tetris Challenge: hulpdiensten plaatsen kunstige kiekjes op Instagram

Het is een hit onder hulpdiensten in binnen- en buitenland: de Tetris Challenge. Wijkagenten, handhavers, brandweermannen en zelfs de landmacht plaatsten de afgelopen dagen kunstige kiekjes op Instagram. Daarop is te zien met welke spullen (en mensen) hun voertuigen uitgerust zijn.

Het politiekorps van de Zwitserse stad Zürich ontketende de internethit. Op hun Instagramaccount plaatsten ze op 1 september een foto van een dienstwagen van de verkeerspolitie, met daarnaast de volledige inhoud tentoongespreid op de grond. Te zien zijn onder meer twee verkeersagenten, pionnen, oranje veiligheidshesjes en een brandblusser. De foto werd gemaakt met een drone.