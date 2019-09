Jongeren kunnen vanaf volgend jaar maatschappelijke diensttijd doen

Vanaf februari volgend jaar kunnen jongeren van 14 tot 27 jaar een maatschappelijke diensttijd vervullen. Het kabinet heeft ingestemd met een ontwerpplan van staatssecretaris Blokhuis. Jongeren en maatschappelijke organisaties hebben er over meegepraat.

Sinds de zomer van 2018 worden al proeven gehouden met 75 Maatschappelijke Diensttijd-projecten. Vanaf volgend jaar kunnen ook andere organisaties zich aanmelden. Zij kunnen subsidie krijgen om jongeren te begeleiden.

De maatschappelijke diensttijd is vrijwillig. Jongeren kunnen die onder of buiten schooltijd vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld met ouderen werken. Het is de bedoeling dat zij dat minimaal 80 uur doen in zes maanden tijd. Volgens Blokhuis hebben zich inmiddels bijna 10.000 jongeren gemeld. Sommigen doen al mee aan de proef. Hij zegt dat ze heel enthousiast zijn.

'Verrijking'

Blokhuis benadrukt dat jongeren veel aan de maatschappelijke diensttijd kunnen hebben. "Het is de bedoeling dat zij het als een verrijking gaan zien. Het is een mooie plus op hun cv, ze kunnen talenten ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze die hadden. Ook kunnen ze kennis maken met oudere generaties en met mensen die ze in hun studie niet tegenkomen."

Het plan voor de maatschappelijke diensttijd is nog niet af. Er wordt nog bekeken of er een landelijk certificaat kan komen, waarmee de vaardigheden en kennis die de jongeren opdoen gewaardeerd kan worden. Volgens Blokhuis wordt een financiƫle vergoeding gezien "als de minst motiverende beloning". De staatssecretaris benadrukt dat "niet precies in steen is gebeiteld hoe alles moet en zal werken".

CDA en ChristenUnie hebben jarenlang geprobeerd om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren, waar alle scholieren aan mee moesten doen. In het regeerakkoord is het een vrijwillige diensttijd geworden.