262.000 euro ingenomen bij zoekactie Beverwijk

Bij een grootschalige zoekactie gisteren op een bedrijventerrein in Beverwijk hebben de opsporingsdiensten in totaal 262.000 euro in beslag genomen. De actie was gericht tegen witwaspraktijken.

Naast het geldbedrag zijn er boekhoudingen van ondergronds bankieren gevonden. Via ondergronds bankieren worden jaarlijks miljarden euro's nagenoeg onzichtbaar en ontraceerbaar verplaatst, zegt de politie. Het is een systeem waarbij geld wordt verplaatst buiten het zicht van banken en de instanties. Vooral bij criminelen is het een geliefde methode om snel en efficiƫnt geld wit te wassen.

Ook zijn in Beverwijk geldtelmachines, nagemaakte smartphones van bekende telefoonmerken en een lading gestolen lampen gevonden. Het gevonden geld zat verstopt in een verborgen ruimte boven een systeemplafond en in geldtelmachines.

De politie gaf via Twitter beelden vrij van de inval in Beverwijk: