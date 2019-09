SP wil Eindhovens raadslid Jannie Visscher als partijvoorzitter

De SP draagt het Eindhovense gemeenteraadslid Jannie Visscher voor als nieuwe partijvoorzitter. Zij moet de opvolger worden van Ron Meyer. Er waren meer kandidaten, maar het partijbestuur draagt Visscher als enige voor. Uiteindelijk beslissen de leden. De uitslag wordt in december bekend.

Volgens de selectiecommissie is Visscher de juiste vrouw op de juiste plaats, vanwege haar ruime ervaring in de partij en haar "rustige, nuchtere en no-nonsensestijl". Zij was acht jaar wethouder in Groningen en vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is.

Een van de mensen die ze zich ook hadden aangemeld, is Patrick van Lunteren, ex-wethouder in Breda. Die wordt dus niet door de selectiecommissie aanbevolen, maar voorlopig handhaaft hij zijn kandidatuur.

Verkiezingsnederlagen

Meyer is vier jaar SP-voorzitter geweest. Na de enorme verkiezingsnederlaag bij de Europese verkiezingen, in mei, kondigde hij zijn vertrek aan. Hij zei zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen. De SP verdween dit jaar helemaal uit het Europees Parlement; daarvoor had de partij nog twee zetels.

Meyer, die een activistische koers voorstond, kwam in 2015 aan de macht na een felle strijd met toenmalig Kamerlid Gesthuizen. Met hem als partijvoorzitter leed de SP nederlagen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de gemeenteraad, de Provinciale Staten en als laatste dus ook bij de Europese verkiezingen.

Vooral op de Europese campagne kwam veel kritiek, met name op het filmpje waarin PvdA-lijsttrekker Timmermans hard werd aangevallen.