Staking legt openbaar vervoer in Parijs plat

Het openbaar vervoer in Parijs staat vandaag bijna helemaal stil. De vakbonden zijn het niet eens met de pensioenplannen van de Franse president Macron en daarom wordt in het ov gestaakt. Het zijn de grootste stakingen in het Parijse openbaar vervoer in twaalf jaar.

In totaal liggen vandaag tien metrolijnen in de Franse hoofdstad helemaal plat, terwijl op twee andere lijnen alleen tijdens de spits wordt gereden, zij het veel minder. Verwacht wordt dat bussen en trams beperkt of met grote vertraging rijden. Ook treinreizigers vanuit Parijse voorsteden of vanuit luchthaven Charles de Gaulle moeten rekenen op grote vertragingen.

Op dit kaartje van de ANWB is de chaos op de wegen rond Parijs goed te zien: