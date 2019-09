Steen door ruit journalist Chris Klomp, 'verwijder je sociale media'

Bij rechtbankverslaggever Chris Klomp is gisteravond een steen door zijn keukenruit gegooid. In een dreigbriefje dat op zijn deur was geplakt, wordt Klomp opgeroepen om zijn accounts op sociale media te verwijderen. "Of wij komen terug."

Klomp zegt dat hij de politie heeft gesproken en dat die na de vondst van het briefje de zaak hoog opneemt. "We lagen net op bed, en dan ligt alles beneden ineens in puin. Dan schrik je wel even."