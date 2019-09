Banken willen samen transacties checken op witwassen

Er ontglippen nog te vaak criminele transacties aan het zicht van banken, en daarom willen vijf banken hun toezicht bundelen. Dat laten ze in een gezamenlijke verklaring bij monde van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten.

ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank kijken of ze daarvoor een nieuwe gezamenlijke organisatie kunnen starten. De naam is al gekozen: Transactie Monitoring Nederland.

Mogelijk nieuwe regels

Het is nog maar de vraag of zo'n organisatie volgens de huidige wetten en regels kan worden opgericht. De banken mogen op dit moment bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen. Daarom gaan ze het komende half jaar onderzoeken "hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan".

Mogelijk zullen de huidige regels voor het plan moeten worden aangepast, zegt een woordvoerder van de NVB. "Begin juli hebben minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie een plan van aanpak tegen witwassen gepresenteerd. Zij hebben toen aangegeven dat ze bereid zijn hiernaar te kijken."

16 miljard euro

Volgens schattingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum wordt in Nederland jaarlijks voor 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen, geld dat op een bepaald moment door de financiële instellingen in de bovenwereld stroomt.

Voor een groot deel komen criminelen ermee weg. Ter indicatie: van de geldstromen waarop politie en justitie zicht hebben, heeft het Openbaar Ministerie vorig jaar 171 miljoen euro kunnen afpakken.

Op dit moment kijkt elke bank alleen naar de transacties binnen de eigen organisatie. "Als je dat samen doet, kun je ook allerlei dwarsverbanden leggen", aldus de woordvoerder van de NVB.

'Voortschrijdend inzicht'

Afgelopen jaar kwamen er meerdere witwasschandalen bij banken naar boven. ING moest 775 miljoen euro betalen in een megaschikking, omdat de bank transacties niet goed controleerde.

Sindsdien is onder meer ING meer mensen gaan aannemen voor dit doel, wat extra geld kost. Maar volgens een ING-woordvoerder is de samenwerking geen poging om hierop kosten te kunnen besparen. Dat nu naar samenwerking wordt gekeken, is een kwestie van "voortschrijdend inzicht".