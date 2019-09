Ig Nobelprijs voor Nederlands onderzoek naar smerige bankbiljetten

Een Nijmeegse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor zijn studie naar smerige bankbiljetten. Hij ontdekte dat Roemeense bankbiljetten zowat alle bacteriën het langst vasthouden, terwijl biljetten uit Kroatië en India verrassend schoon zijn.

De Ig Nobelprijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Ze werden vannacht op de Amerikaanse Harvard-universiteit uitgereikt door 'echte' Nobelprijswinnaars.

De uitreiking van de Ig Nobelprijzen zit vol eigenaardigheden. Zo mag het publiek vanuit de zaal papieren vliegtuigjes naar het podium gooien. De winnaars krijgen traditioneel een symbolisch bedrag van 10 biljoen Zimbabwaanse dollar. En als hun dankwoord langer dan een minuut duurt, roept een 8-jarig meisje: "Please stop, I'm bored."

Toch gaat het wel degelijk om serieus onderzoek, dat gepubliceerd moet zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. De gedachte achter de Ig Nobelprijzen is dat belangrijke ontdekkingen vaak worden gedaan wanneer je het niet verwacht en dat wetenschappers dus out of the box moeten durven denken.

Indiase roepies

De Nederlandse winnaar is Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit. Hij deed het onderzoek met zijn zoon Timothy en een Turkse collega. Hun bankbiljettenonderzoek werd bekroond in de categorie Economie. Ze vergeleken bankbiljetten uit zeven landen op de aanwezigheid van bacteriën.

Die uit Roemenië scoren het slechtst, vermoedelijk door een polymeervezel die namaak moet verhinderen maar die bacteriën vasthoudt. Biljetten uit Kroatië zijn het schoonst en ook Indiase roepies bevatten weinig bacteriën, stelde Voss vast.