Aantal vermisten op Bahama's bijgesteld naar 1300

Op de Bahama's is het aantal vermissingen na orkaan Dorian door de autoriteiten bijgesteld van 2500 naar 1300. Volgens de regering verblijven veel van de vermisten in de noodopvang en daalt het aantal dagelijks. Het dodental staat momenteel op vijftig, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog flink zal oplopen.

De Verenigde Naties zeggen dat zeker 76.000 mensen dakloos zijn geworden door de storm. Volgens schattingen heeft Dorian voor 7 miljard dollar schade veroorzaakt op de Bahama's, maar officiƫle cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Ondertussen maken meteorologen zich zorgen om een cluster tropische stormen dat onderweg is naar de eilandengroep. Veel bewoners bivakkeren momenteel in erbarmelijke omstandigheden in geĆÆmproviseerde kampementen. Hulporganisatie USAID deelt vanwege de storm plastic tenten uit.

Eerder vandaag is de Nederlandse marine begonnen met de hulpverleningsmissie op de Bahama's. De schepen de Johan de Witt en de Snellius met zo'n 550 militairen en materieel zijn gisteren aangekomen bij het zwaar getroffen eiland Abaco. Naast de Nederlandse inbreng zijn er ook vijftig Duitse en vijftig Franse militairen ingevlogen.