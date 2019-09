Vijf arrestaties naar aanloop klimaatprotesten Heathrow

In Londen zijn vijf arrestaties verricht in verband met klimaatdemonstraties morgen. Drie mannen en twee vrouwen werden opgepakt omdat ze van plan waren om morgen bij de luchthaven Heathrow met drones te vliegen. Ze zijn tussen de twintig en de vijftig jaar oud en horen bij actiegroep Heathrow Pause. Ze werden aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde.

De actiegroep kondigde eerder al aan vrijdag bij Heathrow, de drukste luchthaven van Europa, te gaan vliegen met drones. De demonstranten willen met de protestactie aandacht vragen voor klimaatverandering. Via Twitter laat de groep weten dat de geplande acties ondanks de arrestaties door zullen gaan: "We zullen vrijdag vreedzaam en geweldloos demonstreren".

Gisteren zei de politie van Londen dat het vliegverkeer door de demonstratie waarschijnlijk niet ontregeld zal raken. Actievoerders zouden zijn gewaarschuwd dat zij lange celstraffen kunnen krijgen, als ze worden opgepakt wegens verstoring van het vliegverkeer. Heathrow Pause heeft gezegd dat ze van plan zijn om met de drones niet hoog te vliegen en weg te blijven van landings- en startbanen, zodat vliegtuigen geen gevaar lopen.

Minder CO2

Heathrow Pause is een splintergroep Extinction Rebellion, die in april ook al bij Heathrow en in het centrum van de Engelse hoofdstad demonstreerde. De actiegroepen vinden dat de Britse regering te weinig doet om de CO2-uitstoot te verminderen.

Volgens de Britse wet is het niet toegestaan om binnen een straal van vijf kilometer van een luchthaven met drones te vliegen. Vorig jaar moesten op de luchthavens Heathrow en Gatwick, eveneens bij Londen, ongeveer duizend vluchten aan de grond blijven in verband met drones.