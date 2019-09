Niet synchroon maar om en om: nieuwe roeitechniek blijkt sneller

Het idee van om en om roeien is al wel 100 jaar bekend, vertelt Cuijpers. De eerste pogingen dateren al uit 1930. Maar wat de meetresultaten toen waren, is nooit ontdekt. Omdat het in theorie harder zou moeten gaan dan het tegelijk roeien, besloot Cuijpers het te onderzoeken.

Ze ontdekten dat als roeiers om de beurt een haal maken, de boot vloeiender door het water gaat, met een constantere snelheid. "Je moet aan beide kanten van de boot iemand hebben die de boot voortstuwt", legt ze uit. "Bij een boot met acht roeiers zou je dan twee groepjes van vier roeiers kunnen maken."

Om te voorkomen dat de riemen tegen elkaar botsen, vergt de nieuwe techniek ook enige aanpassing aan de boten van nu om meer ruimte te creëren. "Als je kijkt naar de acht dan zou je 70 centimeter extra nodig hebben op een boot van 18 meter. Dus dat valt op zich wel mee."

Is dit wat voor Tokio 2020?

Bij de allereerste test is een verschil van 4 seconde gemeten. Dus als roeiers bereid zijn om hun techniek aan te passen, zouden we de nieuwe techniek in Tokio kunnen zien, zegt Cuijpers. "Dan moeten de boten nog wel aangepast worden, maar ook dat mag allemaal volgens de regels."

Of het ook daadwerkelijk sneller gaat, moet in de praktijk nog blijken. Want roeiers moeten nog wel oefenen op het beurtelings een slag maken.