Nederlandse Area 51-youtubers op borgtocht vrij

De Nederlandse youtubers Ties Granzier en Govert Sweep die dinsdag in de Amerikaanse staat Nevada zijn opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De borgsom was 500 dollar voor elk van de twee. Ze moeten maandag voor de rechtbank verschijnen. De rechtbank heeft bij het toekennen van de borgtocht niet gezegd dat ze in de VS moeten blijven. Dat heeft de politie van Nye County bekendgemaakt op Facebook.

De twee werden dinsdag opgepakt, nadat ze de streng bewaakte luchtmachtbasis Area 51 waren binnengedrongen. Ze hadden camera's, een laptop en een drone bij zich om opnamen van het gebied te maken.

Sweep zei vandaag tegen een Amerikaans tv-station dat de aanhouding op een misverstand berustte. Hun interesse voor het gebied was gewekt door een aankondiging van een Facebook-evenement in het verboden gebied. In een souvenirwinkel zou hun zijn verteld dat ze zonder problemen naar binnen konden gaan.

Sweep bezoekt voor zijn YouTube-kanaal vaker plaatsen waar hij niet mag komen. "Wat ik doe is illegaal, maar ik wil niet asociaal overkomen", zei hij vorig jaar In een interview met De Gelderlander.