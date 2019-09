Google schikt voor bijna een miljard euro met Franse autoriteiten

Google ligt al jaren onder het vergrootglas in Frankrijk omdat het weinig belasting zou betalen. De Franse autoriteiten vermoedden al in 2016 dat Google belastingen ontweek.

Het bedrijf heeft volgens Frankrijk tussen 2011 en 2016 over 189 miljoen euro geen belasting betaald in het land, schrijft de Franse krant Le Monde. De autoriteiten legden het Google al eerder een forse boete op, maar een Franse rechter draaide deze terug.



Google heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland en betaalt via een belastingconstructie via het hoofdkantoor weinig tot geen belasting in veel landen. Google is overigens niet het enige grote techbedrijf dat dit doet. De Europese lidstaten willen al langere tijd af van dergelijke belastingconstructies.

Recent voerde Frankrijk daarom los van de EU een zogenoemde 'digitaks' in voor bigtech-bedrijven, waaronder ook Apple en Facebook. Zij moeten 3 procent omzetbelasting afdragen. De digitaks geldt alleen voor bedrijven die een omzet van minimaal 750 miljoen euro per jaar hebben, waarvan ten minste 25 miljoen in Frankrijk.