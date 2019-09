Viktor Staudt, boegbeeld voor zelfmoordpreventie, overleden

Over het leven in een rolstoel schreef Staudt in 2014 een tweede boek, waarin hij vertelt welke praktische moeilijkheden en soms hilarische situaties hij als rolstoelrijder tegenkomt. Toch liet Staudt zich door niets tegenhouden: hij reisde nog steeds veel en maakte zelfs een parachutesprong.

Psychiater Bram Bakker, die het voorwoord schreef van Staudts eerste boek, is geschrokken van het overlijden. "Het was een man met een missie. Hij zou zichzelf dit einde niet gegund hebben."

Bakker omschrijft Staudt als slim en gepassioneerd. "Hij was eloquent, een makkelijke prater, al waren we het lang niet altijd met elkaar eens. Hij was keurig - kwam uit een goed gezin - en hield erg van muziek. Maar hij had geen gemiddelde levensloop, als ik het zo mag zeggen. Ook de laatste jaren woonde hij in verschillende landen. De rust en stabiliteit ontbraken in zijn leven."