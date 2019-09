'Minder Nederlanders in de problemen door aflossingsvrije hypotheek'

De groep huizenbezitters die door een aflossingsvrije hypotheek mogelijk in de financiële problemen komt, is toch kleiner dan gedacht. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De belangenvereniging benaderde samen met de vier grootste banken in Nederland 60.000 huisbezitters met zo'n hypotheek.

De NVB deed onderzoek bij 60.000 klanten die door hun hypotheek een hoog risico op financiële problemen kunnen lopen. Bij ruim de helft van hen bleek dat zij geen problemen krijgen wanneer zij de hypotheek aan het eind van de termijn moeten aflossen of wanneer ze hun hypotheek willen verlengen. De overige 25.000 klanten komen mogelijk wel in de financiële moeilijkheden, concludeert de NVB. Van die groep hebben inmiddels 6.000 kopers maatregelen genomen door bijvoorbeeld te sparen.

Tot slot gaven nog eens 9.000 klanten aan dat zij nu geen maatregelen willen nemen, bijvoorbeeld omdat ze van plan zijn na het aflopen van hun hypotheek hun huis te verkopen.

Alleen rente

In Nederland hebben twee miljoen mensen een aflossingsvrije hypotheek bij een van de vier grote banken. De NVB is naar aanleiding van de cijfers voorzichtig positief: "Vorig jaar was onze schatting dat van deze twee miljoen Nederlanders er 200.000 in de problemen zouden komen. Nu schatten we dat aantal een stuk lager in."