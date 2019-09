Vuurbal gezien boven Nederland: 'Ik geloofde m'n ogen niet'

Verspreid over het land hebben mensen melding gedaan van een vuurbal die vanmiddag langs de hemel trok. Ook bij een internationaal meldpunt zijn veel berichten binnengekomen.

Volgens Weerplaza werd de bal gezien in Sittard, Lelystad, Zwolle, Voorhout, Leidschendam en Groningen. Astronoom Marco Langbroek van Werkgroep Meteoren zei vanmiddag bij het radioprogramma Nieuws en Co dat er ook meldingen zijn binnengekomen vanuit Duitsland, Denemarken en Engeland.

De meteoor werd rond 14.50 uur gespot. Zelf heeft Langbroek hem niet gezien, maar de vuurbal is volgens hem vermoedelijk wel spectaculair geweest. "Zo zichtbaar in vol daglicht gebeurt niet vaak." Volgens Langbroek was het object vermoedelijk enkele centimeters tot enkele decimeters groot.

Geloofde ogen niet

Een vrouw fietste op het Dwingelderveld in Drenthe toen ze de meteoor zag. "Ik zag een vuurbal met een lange vuursleep erachteraan", zegt ze tegen RTV Drenthe. "Ik geloofde mijn ogen niet."

"Ik dacht meteen aan een meteoriet", vervolgt de fietsster. "Hij was heel duidelijk, heel dichtbij en verdween achter de bosjes naar mijn idee. Ik zag hem een seconde of vier."