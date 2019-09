OM seponeert zaak tegen directeur Femmes for Freedom

Het Openbaar Ministerie ziet af van vervolging van directeur Shirin Musa van de vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Tegen haar was aangifte gedaan door een 64-jarige man uit Den Haag wegens smaad en laster. Musa zou hem op Twitter ten onrechte van pedoseksuele handelingen en verkrachting hebben beschuldigd.

De aanleiding voor de tweets was de nominatie van de man voor de Joke Smitprijs voor emancipatie in 2017 voor zijn inzet voor Hindoestaanse vrouwen en meisjes. Musa wist dat de man in 2014 was vervolgd voor verkrachting van een 13-jarig meisje kind, maar was vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook kende ze verhalen van vrouwen die door de man zouden zijn aangerand.