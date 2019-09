Lage rente zet pensioenonderhandelingen op scherp

Hokjes afvinken

In het huidige pensioenstelsel zijn er twee criteria die een fonds tot korting kunnen dwingen. Het eerste hokje dat de fondsen moeten afvinken is een dekkingsgraad van meer dan 104,2 procent. Lukt dit niet, dan heeft het fonds vijf jaar om weer boven dit percentage te komen. Na vijf jaar moet het fonds korten. In deze situatie zitten de twee grote metaalfondsen PME en PMT. Zij moeten waarschijnlijk vanaf 1 januari de pensioenen van hun deelnemers verlagen.

ABP en Zorg & Welzijn zitten pas vier jaar onder de grens van 104,2. Toch dreigt ook voor de twee grootste fondsen van het land een korting op 1 januari. Deze fondsen lukt het waarschijnlijk niet om het tweede hokje af te vinken. Elke fonds heeft namelijk ook een eigen zogeheten kritische ondergrens. Als een fonds daar onder duikt moet het direct aan het einde van het jaar korten.

In die situatie zitten het ABP en Zorg & Welzijn dit jaar. Bij het ABP zakte de dekkingsgraad in juli tot 93,9 procent, terwijl de kritische grens daar 95 procent is. Dat houdt in dat er voor elke 100 euro aan pensioenverplichtingen slechts 93,90 euro in kas is. Bij Zorg & Welzijn ligt de kritische grens op 94 procent. Het gezondheidsfonds zit daar nog net boven.

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de tweede kortingsregel. Bovendien wordt de grens van de eerste kortingsregel verlaagd van 104,2 procent naar 100 procent. Die laatste maatregel gaat dit jaar al in, vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Als er gekort wordt, hoeft dat ook maar tot de dekkingsgraad weer 100 procent is, in plaats van 104,2 procent.