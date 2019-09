Ouders de cel in voor stelselmatige mishandeling van hun kinderen

Een stel uit het Brabantse Molenschot moet vier jaar de cel in, omdat ze hun kinderen zo lieten verhongeren dat die daardoor bijna overleden. De rechtbank in Breda heeft het paar veroordeeld wegens mishandeling, vrijheidsberoving en poging tot doodslag op vijf van hun zeven kinderen.

Uit wanhoop aten de kinderen uit de vuilnisbak en stalen ze eten van schoolgenootjes. De ouders vonden dat het niet gezond was als de kinderen veel aten.

De kinderen mochten thuis niet over eten praten of zeggen dat ze honger hadden, dan kregen ze straf. Straf kon betekenen dat ze tot wel vijf dagen geen eten kregen. Ze werden bovendien wekenlang opgesloten en geslagen en geschopt.

Het Japanse stel kwam begin 2018 met zeven kinderen in Molenschot wonen. Het samengestelde gezin leefde wat teruggetrokken en na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen, schrijft Omroep Brabant.

Moeder keek toe

Het gezin werd in juni vorig jaar opgepakt nadat het op de vlucht was geslagen voor de organisatie Veilig Thuis, die de kinderen ook in het oog had gekregen. Hun 12-jarige zoon liep bij Sevenum in bijna comateuze toestand weg bij zijn ouders, broers en en zussen.

Na hun arrestatie werd duidelijk dat zich iets gruwelijks had afgespeeld. Vijf van de zeven kinderen lagen tien dagen lang ondervoed in het ziekenhuis. De kinderen werden volgens het OM niet alleen ondervoed, ook werden ze door het stel soms wekenlang opgesloten in de schuur of hun kamer.

Ze zaten onder de blauwe plekken, omdat ze zwaar werden mishandeld. De vader zou sommige van zijn kinderen dagelijks hebben geschopt en geslagen. Een kind werd zelfs tegen de muur gegooid. Moeder keek toe.

De rechter zei dat er een aanmerkelijke kans was dat kinderen van het Japanse gezin van de honger dood zouden gaan. De ouders namen dat op de koop toe, aldus de rechter. Zelf schuiven de ouders elkaar de schuld in de schoenen, maar volgens de rechter zijn ze allebei even schuldig.

De kinderen wonen nu bij hun grootouders in Japan.