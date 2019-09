Meer dan 150 invallen bij Russische oppositie op verdenking van witwassen

De Russische politie heeft op grote schaal invallen gedaan bij de woningen en kantoren van aanhangers van oppositieleider Navalny. Die maken zich volgens het Kremlin schuldig aan witwassen. De oppositie noemt de invallen politiek gemotiveerd.

Volgens de oppositie hebben ruim duizend agenten bij meer dan 150 mensen invallen gedaan, verspreid over 39 steden. Ook de activistische verkiezingswaarnemer Golos meldt dat er invallen zijn geweest bij medewerkers.

'Politieke onderdrukking'

De invallen volgen vier dagen nadat de heersende partij Verenigd Rusland grote verliezen had geleden bij de regionale verkiezingen. Het is vanwege die nederlaag dat de Russische overheid overgaat tot "wanhopige politieke onderdrukking", schrijft Navalny's stafchef op Facebook. Het strafrechtelijk onderzoek was al ingesteld voor de verkiezingen.

De oppositieleden, van wie de meesten uitgesloten waren van verkiezingsdeelname, hadden de Russische bevolking opgeroepen strategisch te stemmen op de grootste partij na Verenigd Rusland, om zo een signaal af te geven. Volgens de oppositie is dat de voornaamste reden dat Verenigd Rusland, dat nog steeds de grootste partij is, ongeveer 15 procent van zijn lokale zetels verloren heeft. Veel daarvan gingen naar de Communistische Partij, die ook Kremlingezind is.

Russische aanklagers verdenken Navalny's stichting ervan 1 miljard roebel (14 miljoen euro) te hebben witgewassen. Een aantal van Navalny's bankrekeningen is bevroren. Volgens de oppositie-aanhangers zijn er nog niet eerder op zo'n grote schaal invallen bij hen geweest.