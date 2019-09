Huawei wil 5G-technologie aan westerse concurrent verkopen

Telecombedrijf Huawei is bereid zijn kennis over 5G-technologie met een westers bedrijf te delen. Voor een eenmalige bedrag krijgt een koper toegang tot onder meer 5G-patenten, licenties, codes en blauwdrukken. Op die manier ontstaat er in feite een concurrent voor het Chinese Huawei.

Dat zegt Huawei-oprichter en hoogste bestuurder Ren Zhengfei in een interview met The Economist. Hij stelt dat een koper het recht krijgt om de broncode aan te passen. Hoeveel die daarvoor moet betalen, zei hij niet.

Het aanbod is een poging van Huawei om het wantrouwen tegen de 5G-technologie van het bedrijf weg te nemen. Het bedrijf loopt momenteel voorop in 5G-technologie, de vijfde generatie mobiel internet. De Verenigde Staten vrezen dat de Chinese overheid via de systemen andere landen kan bespioneren, omdat er 'achterdeurtjes' in de apparatuur wordt ingebouwd.