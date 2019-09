Parachutisten in Engeland bijna geraakt door Amerikaanse straaljagers

Twee Britse parachutisten in vrije val zijn in april bijna geraakt door Amerikaanse straaljagers, zo blijkt uit een onlangs verschenen rapport over het incident. De parachutisten vielen met een snelheid van zo'n 190 kilometer per uur naar beneden, terwijl de F15's met een snelheid van 560 kilometer per uur onder hen door vlogen.

Een camera van de parachutespringers heeft het incident opgenomen, maar de beelden zijn niet openbaar gemaakt. Hoe rakelings de parachutisten en de straaljagers langs elkaar vlogen, kon achteraf niet meer worden vastgesteld. Een van de parachutisten schatte het gevaar van de situatie zelf in als gemiddeld.

Parachutisten niet gezien

De twee voerden hun sprong uit boven het vliegveld van Chatteris, 40 kilometer van universiteitsstad Cambridge. De Amerikaanse piloten, die uitvlogen vanaf de nabijgelegen vliegbasis Lakenheath, hadden van de luchtverkeersleiding moeten horen dat de springplek geopend was of hadden dat zelf moeten navragen.

De piloot die voorop vloog, maakte een uitwijkmanoeuvre voor een ander vliegtuig. Daardoor veranderde zijn vliegroute in de richting van de parachutisten. Volgens het rapport hebben de piloten de parachutisten niet gezien. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat zij op tijd hadden kunnen uitwijken, mochten zij in deze situatie op ramkoers zijn geweest. Wel hadden de springers hun parachute kunnen ontvouwen, waardoor hun snelheid flink zou zijn afgenomen.