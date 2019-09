Honderden Nederlandse militairen begonnen met hulpmissie op Bahama's

"Het is toch wel erg om het met eigen ogen te zien. Dat doet wat met je", zegt kolonel Frank Boots in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is coördinator van de hulpactie. "Alleen de grote, stevige gebouwen staan nog overeind. Alles wat met hout is gebouwd, ligt tegen de vlakte."

Het is volgens Boots nog wel lastig om "een beeld te krijgen van de verschrikkelijke ellende" waarin het eiland terecht is gekomen. "Internationale hulporganisaties brengen veel voedsel, maar er is ook behoefte aan andere hulp. Zo zijn we naar een hospitaal gegaan om te kijken hoe we daar het beste kunnen helpen. De medici zijn al dagen bezig de mensen onafgebroken te helpen."

Als onderdeel van de missie is een aantal medische teams meegekomen. Ook specialisten van de land- en luchtmacht doen mee aan de missie. Er zijn twee helikopters beschikbaar en speciale boten om moeilijk bereikbare gebieden van voedsel te voorzien. De Snellius is uitgerust met materieel om de haven van Abaco weer begaanbaar te maken.

Naast de Nederlandse inbreng zijn er ook vijftig Duitse en vijftig Franse militairen ingevlogen.