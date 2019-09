Nertsenfokkers verdacht van miljoenenfraude

In een onderzoek naar frauderende nertsenfokkers heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vandaag elf woningen en bedrijfspanden op verschillende plekken in het land doorzocht. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Een man is aangehouden. Er zou voor miljoenen euro's gefraudeerd zijn.

In een onderzoek dat vorig jaar begon ontdekte de Belastingdienst dat nertsenfokkers met behulp van adviseurs een deel van de omzet buiten het zicht van de fiscus hielden.

De fokkers zouden de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen hebben weggesluisd. Volgens de FIOD gaat het om meer dan 50 miljoen euro.

Er waren invallen in Gemert in Brabant, Zeewolde in Flevoland, Houten in Utrecht en Appeltern, Putten en Malden in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Ook in Denemarken zijn panden doorzocht. Er is beslag gelegd op acht woningen, geld op bankrekeningen en bijna 25.000 euro aan contanten.