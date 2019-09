Investeringsfonds Prosus maakt grootste Amsterdamse beursgang ooit

Een bij het publiek onbekend investeringsfonds heeft vandaag de grootste beursgang in de geschiedenis van de Amsterdamse effectenbeurs gemaakt. Het gaat om Prosus, een Zuid-Afrikaanse holding die investeert in technologiebedrijven. In één klap werd het bedrijf in beurswaarde de nummer drie op de beurs. Alleen Shell en Unilever zijn meer waard.

De prijs per aandeel was bij het sluiten van de beurs ruim 74 euro. De introductieprijs was 58 euro. Een koersstijging dus van zo'n 30 procent, wat Prosus 120 miljard euro waard maakt.

Waar komt deze reus ineens vandaan? En waarom komt het bedrijf naar Nederland?

Op de achtergrond

Een beursgang van dit formaat zie je niet vaak. "In 2015 ging ABN Amro hier naar de beurs", zegt analist Jim Tehupuring. "Dit bedrijf is ongeveer vier keer zo groot. Het heeft een waarde van meer dan 100 miljard dollar."

Toch is de naam Prosus bij weinig mensen bekend. Dat komt doordat het vooral op de achtergrond opereert. "Het bedrijf maakt niet zelf iets en biedt ook geen diensten aan. Ze nemen belangen in andere technologiebedrijven, dat is wat ze doen", zegt Tehupuring.

Die bedrijven zijn bijvoorbeeld het Russische socialmediabedrijf Mail.ru en maaltijdbezorger Delivery Hero. Prosus heeft ook veel belangen in start-ups, die nog verlies draaien.

Een beetje geluk

Veruit het grootste belang heeft Prosus in Tencent, een Chinees internetbedrijf dat in grootte vergelijkbaar is met Google en Amazon. Het bedrijf is onder andere bekend van WeChat, een socialmedia-app die in China wordt gebruikt.

Die investering heeft het bedrijf heel rijk gemaakt. In 2001 kochten ze de helft van de aandelen van Tencent op voor 31 miljoen dollar. Inmiddels is het 130 miljard waard.

"Of het zijn hele slimme investeerders", zegt Tehupuring daarover. "Of ze hebben misschien ook een beetje geluk gehad."

Zichtbaarheid

Prosus is een afsplitsing van het grootste bedrijf van Zuid Afrika: Naspers. Dat bedrijf blijft zijn notering op de Zuid Afrikaanse beurs behouden, maar de afgesplitste aandelen worden vanaf vandaag aan de Amsterdamse beurs verhandeld.

Er waren al wat connecties met Nederland. Naspers had al een kantoor in Hoofddorp en CEO Bob van Dijk is een Nederlander. Eerder was hij de topman van Marktplaats en eBay. Maar volgens Tehupuring speelt vooral de zichtbaarheid van de Amsterdamse beurs een rol bij de keuze voor Nederland.

"De Amsterdamse beurs is wat beter gereguleerd dan die in Zuid Afrika en heeft internationaal meer aanzien", zegt Tehupuring. "Met die extra zichtbaarheid kun je meer internationale investeerders aantrekken."