Visboer Dick uit Noordwijk maakt foto die de wereld over gaat

In drie dagen tijd maakte hij een paar duizend foto's en toen hij deze - inmiddels veelbesproken - foto maakte, wist hij gelijk dat hij beet had. "Hij deed precies zijn ogen dicht en het licht viel heel mooi. Op het moment dat je klikt, weet je dat je een bijzondere foto hebt."

Dick van Duijn besloot de foto op te sturen naar een Engels persbureau en sindsdien wordt hij constant gebeld. Daily Mail, Fox News, The Sun: allemaal plaatsten ze de foto. Ook veel Nederlandse media pikten hem op. "Dat is heel bijzonder en leuk. Ik had er in één keer 45.000 volgers bij op Instagram. Je krijgt waardering voor je werk."

Als hij zou moeten kiezen tussen het maken van foto's of zijn werk als visboer, twijfelt Van Duijn niet: "Het is mijn droom om fulltime fotograaf te kunnen worden."