Kamermeerderheid steunt omroepplannen kabinet

De meerderheid in de Tweede Kamer steunt in grote lijnen de plannen van minister Slob voor de media. Maar in een Kamerdebat bleek dat eigenlijk alleen de coalitiepartijen achter de voorstellen staan en dat er ook nog veel moet worden uitgewerkt. Slob benadrukte in de Kamer dat de "uitwerking niet vrijblijvend is, maar ook niet in beton gegoten".

De plannen van het kabinet houden onder meer in dat de publieke tv-zenders tot 20.00 uur reclamevrij worden en de online-uitingen helemaal, dat de programmering meer naar online moet verschuiven en dat een omroep minder leden moet hebben om in het bestel te komen dan nu nog het geval is.

Verder wordt tv-zender NPO 3 voor een groot gevuld door regionale omroepen en er moet veel meer worden samengewerkt, zowel binnen de publieke omroep zelf als met partijen van buiten. Volgens berekeningen van Slob kosten de reclameplannen de publieke omroep zo'n 60 miljoen euro per jaar. Het kabinet wil dat voor 40 miljoen compenseren.

Compromis en visie

De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en Slob zelf erkenden dat de maatregelen het karakter van een compromis hebben, maar volgens hen gaan ze wel de goede kant op. Bijna de hele oppositie zei een echte visie te missen.

GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus maken zich onder meer zorgen over de financiƫle gevolgen van de maatregelen voor de toekomst van de publieke omroep. PVV en Forum voor Democratie vinden juist dat er veel steviger moet worden bezuinigd. Volgens hen gaat er veel te veel geld naar Hilversum.

Slob streeft ernaar dat het grootste deel van zijn plannen in 2021 ingaat.