Politie-onderzoek: inzet van camera's prima, maar niet in een woonstraat

De politie zegt het onderzoek te hebben laten uitvoeren omdat ze "zorgvuldig wil omgaan" met het vertrouwen van burgers. "De grote techbedrijven hebben dat verspeeld door er te gemakzuchtig mee om te gaan", zegt Theo van der Plas, bij de politie verantwoordelijk voor digitalisering. "Dat willen wij voorkomen."

Volgens Lotte Houwing van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die meewerkte aan het rapport, kan daar wel beter over worden nagedacht. "We missen bij de politie een visie op de lange termijn", zegt ze. "Voor je het weet hebben we straks een landelijk dekkend netwerk van slimme camera's en microfoons." En daarmee zouden burgers dus wél continu in de gaten worden gehouden - iets dat ze volgens het onderzoek nou juist niet willen.

Niet alleen de politie

Volgens Van der Plas is de inzet van slimme sensoren iets waar de hele samenleving over moet nadenken, niet alleen de politie. Van de 1,5 miljoen beveiligingscamera in Nederland zijn er namelijk maar 500 tot 1000 in handen van de politie; de rest wordt ingezet door bedrijven en particulieren. De politie kan de beelden van die camera's wel weer opvragen.

Houwing van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom beaamt dat. "Veiligheid is belangrijk, maar heeft grenzen", zegt ze. "Als je buurman een beveiligingscamera in zijn huis heeft staan, zou ik wel controleren of alleen zijn tuin op het beeld staat, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft."