Milieu-organisaties naar de rechter om voorbereiding Formule 1 op Zandvoort

De eerste juridische procedures rond de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort nemen een aanvang. Stichting Duinbehoud kondigt samen met onder meer Milieudefensie aan naar de rechter te stappen. Ze vinden dat de werkzaamheden stilgelegd moeten worden omdat die kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade.

"Hier dreigt leefgebied van padden en zandhagedissen blijvend te worden vernield", zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud bij NH Nieuws.

Zandvoort wil volgend jaar voor het eerst in decennia weer een Grand Prix organiseren. Om de grote bezoekersstroom aan te kunnen, zijn aanpassingen nodig op en rond het circuit. Duinbehoud wijst onder meer op graafwerkzaamheden voor een nieuwe weg, die in het beschermde duingebied Zuid-Kennemerland wordt aangelegd.

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden. "Het hele verhaal zal vanaf de derde of vierde week september gaan beginnen," zei sportief directeur Jan Lammers van het circuit onlangs.

Handhavend optreden

"Door het circuit van Zandvoort zijn grootschalige werkzaamheden in gang gezet voor aanpassing ten behoeve van de Formule 1. Hiervoor zijn niet de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de benodigde vergunningen verleend", stellen de natuurorganisaties in een brief aan gemeente en provincie. "Ik verzoek u derhalve (preventief) handhavend op te treden."

Eerder kreeg het circuit ontheffing van de provincie Noord-Holland om te werken in het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. Het gaat daarbij om het afgraven van zand, asfalteren, het neerzetten van tijdelijke tribunes, het aanleggen en het verbreden van paden en het maken van tunnels.

Voortplantingsseizoen

Volgens de provincie heeft het circuit de noodzaak van de ingrepen voldoende onderbouwd. Ook houdt het circuit rekening met het voortplantingsseizoen van de twee beschermde diersoorten en worden zestien zogeheten amfibieƫnschermen geplaatst.

De ontheffing geldt tussen nu en 30 april 2020. Op 3 mei volgend jaar staat de Formule 1-race op de agenda.