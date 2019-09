Diederik Samsom naar Brussel; gaat Timmermans helpen bij Green Deal

Diederik Samsom wordt de nieuwe rechterhand van Frans Timmermans. Hij wordt zijn kabinetschef.

De oud-PvdA-leider moet de Nederlandse commissaris helpen bij het uitvoeren van het nieuwe klimaatbeleid. Binnen honderd dagen moet er een 'Green Deal' op tafel liggen. Dat zijn de plannen waarin staat beschreven hoe de Europese Unie de schoner wordt. Ook moet er een Europese klimaatwet komen en moet de EU in 2050 klimaatneutraal zijn.

Diederik Samsom was de laatste tijd veelvuldig in Brussel. Als leider van de PvdA was hij al nauw betrokken bij Turkije-deal, over de opvang van vluchtelingen. Hij was in tegenstelling tot zijn opvolger Asscher ook regelmatig aanwezig bij de Europese ontmoetingen van de sociaaldemocraten.

Campagne

Ook speelde Samsom een grote rol bij de verkiezingscampagne van Timmermans. Hij vierde op de uitslagenavond na de verkiezingen in een Brusselse kroeg de overwinning samen met Timmermans.

Binnenkort valt ook nog de benoeming te verwachten van een Nederlander in het team van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad, de Belg Michel. Premier Rutte heeft afgesproken dat er in ieder geval een Nederlander in dat team gaat werken.