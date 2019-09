Honderden internetoplichters opgepakt bij wereldwijde operatie

Verspreid over tien landen zijn 281 verdachten van internetoplichting opgepakt. Er is in totaal voor bijna 3,7 miljoen dollar aan geld in beslag genomen, meldt het ministerie van Justitie in de VS.

De operatie duurde ruim vier maanden en was een internationale samenwerking. De meeste arrestaties waren in Nigeria: daar zijn 167 mensen opgepakt. In de VS waren het er 74. De overige arrestaties waren in Turkije, Ghana, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Kenia, Maleisië en Japan.

De slachtoffers van de internetoplichters zijn bij elkaar voor miljoenen dollars bestolen. De criminelen hadden het vooral gemunt op medewerkers van bedrijven die toegang hebben tot de financiën. Zij werden met een list overtuigd om geld over te maken naar een bankrekening die de fraudeurs in beheer hadden.

Een jaar geleden maakten we een uitlegvideo over hoe bijvoorbeeld CEO-fraude werkt: