Dumpen van drugsafval sterk afgenomen

Het aantal dumpingen van drugsafval is in de eerste helft van dit jaar gehalveerd. Dat is opvallend, omdat het aantal ontmantelde drugslabs vrijwel gelijk is gebleven. Het lijkt er dus niet op dat er minder synthetische drugs worden geproduceerd, zegt de politie.

In de eerste helft van vorig jaar waren er 151 dumpingen van drugsafval. Dit jaar zijn dat er nog maar 74, vooral in Noord-Brabant en in Limburg.