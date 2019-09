Nieuwe sidderaalsoort geeft sterkste stroomstoot van allemaal

In de Amazonedelta zijn twee nieuwe soorten sidderaal ontdekt. Een ervan, de Electrophorus voltai, kan een stroomschok geven van 860 volt. Dat is een nieuw record; tot nu toe was 650 het hoogste voltage ooit gemeten bij sidderalen.

Electrophorus varii is de naam van de andere onbekende soort. De ontdekking staat in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Voorheen werd aangenomen dat er maar een soort sidderaal was in het hele Zuid-Amerikaanse Amazonebekken: de Electrophorus electricus. Door 107 dna-monsters te onderzoeken werd het bestaan van twee nieuwe soorten aangetoond. Het uiterlijke verschil is miniem.

Als een batterij

Electrophorus voltai is "de sterkste generator van bio-elektriciteit" van het dierenrijk, zeggen de onderzoekers tegen The Guardian. De sidderaal was een inspiratiebron voor de uitvinding van de eerste batterij.