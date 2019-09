Van Nieuwenhuizen roept artsen op om keuringsarts CBR te worden

Minister Van Nieuwenhuizen doet een beroep op gepensioneerde artsen en artsen die in deeltijd werken om zich te melden als keuringsarts bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Ze zegt dat er "een schreeuwend tekort" is aan mensen die kunnen beoordelen of iemands rijbewijs verlengd kan worden

Gisteren werd bekend dat het nog tot de zomer van 2021 kan duren voor het CBR de wachttijden heeft weggewerkt. Die zijn onder meer ontstaan door de groeiende groep 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen. Er zijn onlangs tien nieuwe keuringsartsen aangesteld om hun aanvragen te beoordelen, maar dat is nog lang niet genoeg, zei de minister vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Van Nieuwenhuizen kunnen mensen erg in de problemen komen als ze tijdelijk geen rijbewijs hebben. "Ik heb berichten gehoord over mensen die aan huis gekluisterd zijn of die geen mantelzorg kunnen verlenen. Het is voor die mensen heel ingrijpend."

Coulanceregeling

De problemen bij het CBR spelen sinds vorig jaar. Het verkrijgen van een gezondheidsverklaring duurt soms langer dan een half jaar, terwijl er eigenlijk negen weken voor staat. De minister werkt aan een coulanceregeling voor 75-plussers, die dan toestemming krijgen om in Nederland een poosje met een verlopen rijbewijs te rijden. Die maatregel gaat naar verwachting op 1 december in.